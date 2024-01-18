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Поездка из Шереметьево на Рублевку обошлась гостю столицы в 50 тыс. рублей

Таксист, угрожая ножом, отобрал у пассажира, гражданина КНР, 50 тыс. рублей

В Москве задержали нелегального таксиста, который, угрожая ножом, похитил у гражданина КНР почти 50 тыс. рублей. Задержанный, 30-летний гражданин, был арестован сотрудниками полиции в районе Строгино. Инцидент произошел по дороге из аэропорта Шереметьево еще 15 января.

Гость из Китая прилетел в Москву и подошел к такси возле аэропорта, чтобы уточнить стоимость поездки до Рублевского шоссе.

Таксист, гражданин одного из государств Центральной Азии, пообещал, что довезет его за 1,3 тыс. рублей, но по пути стал вести себя агрессивно, объявив, что это цена только за километр проезда.

Пассажир сказал, что это очень дорого, и попросил остановить машину, чтобы вызвать другое такси. В ответ таксист, угрожая ножом, потребовал перевести на его счет около 49 тыс. рублей.

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Работающим в ночную смену «подгонят» бесплатное такси

Испугавшись за свою жизнь, китаец перевел деньги и вышел из автомобиля прямо на МКАД. С помощью приложения он вызвал другое такси, а затем обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 часть 2 УК РФ (Разбой). Задержанный арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы, написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«За рулем» решил узнать, насколько подорожало такси в России. Нам удалось собрать данные на основании реальных поездок в пяти российских городах в ноябре 2023 года. Подробности в нашем материале.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Ирина Волк/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 99
18.01.2024
Фото:Depositphotos
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