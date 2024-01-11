На сколько подорожало такси: исследование «За рулем»

«За рулем» выяснил, сколько стоит поездка на такси в разных городах

Яндекс опубликовал статистику, согласно которой в Москве и Петербурге минута поездки в такси подорожала примерно на 20%.

Мы провели собственное исследование на основании реальных поездок в пяти российских городах в ноябре 2023 года с использованием данных портала Автокод Профи – и вот какие вывели расценки:

Город Цена минуты Цена километра Москва – эконом 21 рубль 50 рублей Москва – комфорт 25 рублей 60 рублей Санкт-Петербург – эконом 22 рубля 48 рублей Санкт-Петербург – комфорт 27 рублей 59 рублей Екатеринбург – эконом 17 рублей 39 рублей Челябинск – эконом 16 рублей 36 рублей Новосибирск – эконом 17 рублей 38 рублей

Как ни странно, самым дорогим такси оказалось в Санкт-Петербурге, а не в Москве. Самое дешевое такси – в Челябинске.

Таксисты особо много не зарабатывают. В качестве сравнения можно привести каршеринг, который отличается от такси только тем, что там нет водителя. Стоимость минуты поездки в каршеринге уже около 10 рублей – в полтора-два раза дешевле такси. Водителям такси после вычета комиссии агрегатора и других расходов «на карман» остается негусто.

Короткие поездки серьезно подорожали – и цена за километр на такси может доходить и до 600 рублей! Рекорд стоимости километра поставила поездка в Москве до метро за 654 рубля за километр!

А вот длинные поездки, наоборот, подешевели – и часовая поездка в Москве в такси класса «эконом» может стоить меньше 1000 рублей. Связано это, скорее всего, с нехваткой водителей, о которой рассказал Яндекс. Всего в отрасли не хватает 80 тысяч водителей такси.

Что с автопарком?

С автопарком всё не очень хорошо. Средний пробег машины легкового такси в год составил 63 тысячи километров. Однако нам встретились и такие машины, которые пробежали за год 135 тысяч км (это рекордсмен). Сами машины в такси стремительно стареют и изнашиваются.

Город Медианный возраст машин Доля новых машин (2022–2023) Москва 2019 13% Санкт-Петербург 2020 26% Екатеринбург 2018 14% Челябинск 2020 21% Новосибирск 2018 13%

Относительно здоровым выглядит автопарк такси только двух городов – и среди них нет Москвы, что само по себе странно.

Санкт-Петербург имеет самые свежие автомобили такси, а следом идет Челябинск. Для того, чтобы парк такси достаточно обновлялся, необходимо поддерживать долю новых автомобилей на уровне 20–25%. Машины 2018–2019 года уже имеют пробег 300–350 тысяч километров и, мягко говоря, сильно уставшие.

Обновляется автопарк такси за счет китайских брендов (это Москва и Санкт-Петербург), а в остальных городах в лидерах Лада Гранта. Вероятно, через несколько лет именно Гранта станет машиной такси «по умолчанию» для региональных таксопарков.

Что с аварийностью?

С аварийностью в такси – беда. Это мягко сказано. Каждый автомобиль такси попадает в ДТП, в среднем, 1,6 раза, а по данным страховых компаний, в 90% таких аварий виноват таксист. В статистику попали только те случаи, которые оформлялись инспекторами ДПС, то есть аварийность с учетом самостоятельного оформления ДТП еще выше.

Город Аварийность Доля такси без ОСАГО Доля «бомбил» Москва 1,6 17% 1% Санкт-Петербург 2,2 27% 16% Екатеринбург 1,4 20% 61% Челябинск 0,9 8% 56% Новосибирск 1,3 35% 50%

В Новосибирске вообще без какого-либо страхового полиса ездит каждое третье такси! Если в вас въехал таксист без полиса, получить хоть какую-нибудь компенсацию в случае аварии с водителя через суд оказывается делом очень сложным, почти невозможным.

Но и в Москве почти каждое пятое такси ездит без ОСАГО – несмотря на то, что все машины под цифровым колпаком! Видимо, до этого нет никому дела. Пассажиры, получившие травмы в незастрахованном такси, потом остаются со своей бедой один на один, так как водителя уже и след простыл. Вариант – долгие суды с непонятным результатом.

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Вывод? Качество такси будет падать, автопарк будет стареть, аварийность будет увеличиваться, а цены на поездки продолжат расти. Более-менее здоровая ситуация в такси только в Санкт-Петербурге, Челябинске и Москве. А для того чтобы привлечь в профессию десятки тысяч новых водителей, их доходы нужно поднимать.

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