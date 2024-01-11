На сколько подорожало такси: исследование «За рулем»
Яндекс опубликовал статистику, согласно которой в Москве и Петербурге минута поездки в такси подорожала примерно на 20%.
Мы провели собственное исследование на основании реальных поездок в пяти российских городах в ноябре 2023 года с использованием данных портала Автокод Профи – и вот какие вывели расценки:
|
Город
|
Цена минуты
|
Цена километра
|
Москва – эконом
|
21 рубль
|
50 рублей
|
Москва – комфорт
|
25 рублей
|
60 рублей
|
Санкт-Петербург – эконом
|
22 рубля
|
48 рублей
|
Санкт-Петербург – комфорт
|
27 рублей
|
59 рублей
|
Екатеринбург – эконом
|
17 рублей
|
39 рублей
|
Челябинск – эконом
|
16 рублей
|
36 рублей
|
Новосибирск – эконом
|
17 рублей
|
38 рублей
Как ни странно, самым дорогим такси оказалось в Санкт-Петербурге, а не в Москве. Самое дешевое такси – в Челябинске.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Таксисты особо много не зарабатывают. В качестве сравнения можно привести каршеринг, который отличается от такси только тем, что там нет водителя. Стоимость минуты поездки в каршеринге уже около 10 рублей – в полтора-два раза дешевле такси. Водителям такси после вычета комиссии агрегатора и других расходов «на карман» остается негусто.
Короткие поездки серьезно подорожали – и цена за километр на такси может доходить и до 600 рублей! Рекорд стоимости километра поставила поездка в Москве до метро за 654 рубля за километр!
А вот длинные поездки, наоборот, подешевели – и часовая поездка в Москве в такси класса «эконом» может стоить меньше 1000 рублей. Связано это, скорее всего, с нехваткой водителей, о которой рассказал Яндекс. Всего в отрасли не хватает 80 тысяч водителей такси.
Что с автопарком?
С автопарком всё не очень хорошо. Средний пробег машины легкового такси в год составил 63 тысячи километров. Однако нам встретились и такие машины, которые пробежали за год 135 тысяч км (это рекордсмен). Сами машины в такси стремительно стареют и изнашиваются.
|
Город
|
Медианный возраст машин
|
Доля новых машин (2022–2023)
|
Москва
|
2019
|
13%
|
Санкт-Петербург
|
2020
|
26%
|
Екатеринбург
|
2018
|
14%
|
Челябинск
|
2020
|
21%
|
Новосибирск
|
2018
|
13%
Относительно здоровым выглядит автопарк такси только двух городов – и среди них нет Москвы, что само по себе странно.
Санкт-Петербург имеет самые свежие автомобили такси, а следом идет Челябинск. Для того, чтобы парк такси достаточно обновлялся, необходимо поддерживать долю новых автомобилей на уровне 20–25%. Машины 2018–2019 года уже имеют пробег 300–350 тысяч километров и, мягко говоря, сильно уставшие.
Обновляется автопарк такси за счет китайских брендов (это Москва и Санкт-Петербург), а в остальных городах в лидерах Лада Гранта. Вероятно, через несколько лет именно Гранта станет машиной такси «по умолчанию» для региональных таксопарков.
Что с аварийностью?
С аварийностью в такси – беда. Это мягко сказано. Каждый автомобиль такси попадает в ДТП, в среднем, 1,6 раза, а по данным страховых компаний, в 90% таких аварий виноват таксист. В статистику попали только те случаи, которые оформлялись инспекторами ДПС, то есть аварийность с учетом самостоятельного оформления ДТП еще выше.
|
Город
|
Аварийность
|
Доля такси без ОСАГО
|
Доля «бомбил»
|
Москва
|
1,6
|
17%
|
1%
|
Санкт-Петербург
|
2,2
|
27%
|
16%
|
Екатеринбург
|
1,4
|
20%
|
61%
|
Челябинск
|
0,9
|
8%
|
56%
|
Новосибирск
|
1,3
|
35%
|
50%
В Новосибирске вообще без какого-либо страхового полиса ездит каждое третье такси! Если в вас въехал таксист без полиса, получить хоть какую-нибудь компенсацию в случае аварии с водителя через суд оказывается делом очень сложным, почти невозможным.
Но и в Москве почти каждое пятое такси ездит без ОСАГО – несмотря на то, что все машины под цифровым колпаком! Видимо, до этого нет никому дела. Пассажиры, получившие травмы в незастрахованном такси, потом остаются со своей бедой один на один, так как водителя уже и след простыл. Вариант – долгие суды с непонятным результатом.
* * *
Вывод? Качество такси будет падать, автопарк будет стареть, аварийность будет увеличиваться, а цены на поездки продолжат расти. Более-менее здоровая ситуация в такси только в Санкт-Петербурге, Челябинске и Москве. А для того чтобы привлечь в профессию десятки тысяч новых водителей, их доходы нужно поднимать.
- Важные изменения в 2024 году, касающиеся водителей, мы собрали тут.
- «За рулем» можно читать в Viber
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!