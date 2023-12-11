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Водителей такси не хватает, но нашлось решение

«Яндекс Такси» придумал, как привлечь водителей

Сервис «Яндекс Такси» собирается увеличить расходы на привлечение водителей до 4 млрд рублей в декабре этого года. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

Эти меры направлены на решение проблемы нехватки водителей в России. К осени 2023 года она составила 72 тысячи человек, а общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%. Отток водителей эксперты связывают со скромными доходами и оттоком мигрантов.

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Яндекс собирается ввести различные бонусы, которые обеспечивают дополнительный доход водителей, например, за выполнение определенного количества поездок или за заказы в отдельной зоне. Кроме того, компания на время откажется от «части своей комиссии» в пользу водителей.

В результате водители смогут заработать примерно на 20% больше. В компании отмечают, что эти меры должны сделать заработок в такси более привлекательным, а значит, будет приток новых водителей в отрасль.

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Вероятно, увеличение расходов на привлечение водителей позволит компании обеспечить более высокий уровень сервиса и повысить конкурентоспособность. Решения, которые планирует внедрить «Яндекс», направлены на решение нескольких проблем. Во-первых, они позволят повысить доход водителей, что может привлечь новых специалистов в отрасль. Во-вторых, они могут снизить нагрузку на водителей в загруженные периоды, что повысит качество обслуживания клиентов. В-третьих, они могут способствовать снижению темпов роста цен на услуги такси.

Однако, чтобы эти меры были действительно эффективными, необходимо, чтобы они были реализованы в полном объеме и на постоянной основе.

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Кирилл Панов
Фото:Unsplash
11.12.2023
Фото:Unsplash
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