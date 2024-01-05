Новое в законах для автомобилистов – 3 важных изменения 2024
Новые штрафы, новые камеры, новое ОСАГО, новые правила регистрации и новые права – основные изменения, которые несет водителям наступивший, 2024 год, мы рассмотрели в этой публикации. Продолжаем тему.
Новые датчики
В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий оборудование автомобилей, оснащенных тахографами (такси, автобусы, грузовые полной массой свыше 3,5 т), «аппаратно-программным средством, обеспечивающим мониторинг и поддержание состояния работоспособности водителя». Проще говоря – датчиком усталости. С высокой вероятностью вступит в силу 1 сентября.
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Смысл в том, что при положительной оценке датчиком состояния водителя тому будет разрешено управлять транспортом дольше, чем это предписано законами, – до наступления реальной усталости. А при отрицательной – извините, водитель обязан сделать перерыв, даже если не выработал разрешенный максимум.
Полезнейшая вещь: прибор не пустит за руль таксиста, который всю ночь играл в нарды вместо того, чтобы выспаться перед сменой. Но как всё будет работать на практике? Возможно – никак.
Новое приложение
В 2021 году Президент России поручил правительству до 1 июня 2022 года завершить работу по внесению изменений в законодательство, которые позволяли бы отдельные нарушения ПДД фиксировать и карать на основании материалов, полученных с помощью мобильных приложений.
Так уже делали: граждане применяли региональные приложения «Помощник Москвы», «Добродел», «Народный инспектор» – обычно для фиксации парковки на газонах и тротуарах.
Название «Народный инспектор» избрали для нового общефедерального приложения. Базовые требования к нему:
- фиксация места правонарушения через геолокацию;
- автоматическая привязка к дате и времени фиксации;
- невозможность корректировки данных пользователем.
Дело за немногим – подправить законы. Госдума прошлым летом отправила соответствующий законопроект на доработку. Запустят федеральное приложение, возможно, во второй половине года.
Новый ОСГОП
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика действует на всех видах транспорта, кроме метро и такси. Перевозчики страхуют пассажиров. Госдума летом приняла закон, выводящий такси из числа исключений.
С 1 сентября юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку такси, обязаны застраховать свою ответственность за причинение вреда здоровью и жизни пассажира.
ОСГОП приобретается на каждое транспортное средство, используемое в такси. Всё вроде бы по делу. Смущает только, что перевозчики деньги на страховку возьмут не из воздуха, а у клиентов. Услуга такси еще больше подорожает?
Старые цены
В октябре Госдума отклонила законопроект, призванный упорядочить работу дилеров. Он предусматривал продажу новых машин по рекомендованным заводами ценам, а установку на них дополнительного оборудования – только на основании договора с покупателем.
Законопроект тормознуло правительство: «необоснованно ограничивает свободу экономической деятельности автомобильного дилера». Комитет Госдумы по промышленности и торговле также дал ему негативную оценку.
Так что ценообразование для новых автомобилей остается прежним. Заявленные цены – ничто, дилер вправе накручивать, как и сколько захочет. Если это норма современной экономической деятельности, почему бы ее не узаконить для всех прочих товаров.
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