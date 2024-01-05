Новое в законах для автомобилистов – 3 важных изменения 2024

Эксперт «За рулем» выяснил, какие перемены ожидают водителей в скором будущем

Новые штрафы, новые камеры, новое ОСАГО, новые правила регистрации и новые права – основные изменения, которые несет водителям наступивший, 2024 год, мы рассмотрели в этой публикации. Продолжаем тему.

Новые датчики

В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий оборудование автомобилей, оснащенных тахографами (такси, автобусы, грузовые полной массой свыше 3,5 т), «аппаратно-программным средством, обеспечивающим мониторинг и поддержание состояния работоспособности водителя». Проще говоря – датчиком усталости. С высокой вероятностью вступит в силу 1 сентября.

Смысл в том, что при положительной оценке датчиком состояния водителя тому будет разрешено управлять транспортом дольше, чем это предписано законами, – до наступления реальной усталости. А при отрицательной – извините, водитель обязан сделать перерыв, даже если не выработал разрешенный максимум.

Полезнейшая вещь: прибор не пустит за руль таксиста, который всю ночь играл в нарды вместо того, чтобы выспаться перед сменой. Но как всё будет работать на практике? Возможно – никак.

Новое приложение

В 2021 году Президент России поручил правительству до 1 июня 2022 года завершить работу по внесению изменений в законодательство, которые позволяли бы отдельные нарушения ПДД фиксировать и карать на основании материалов, полученных с помощью мобильных приложений.

Так уже делали: граждане применяли региональные приложения «Помощник Москвы», «Добродел», «Народный инспектор» – обычно для фиксации парковки на газонах и тротуарах.

Название «Народный инспектор» избрали для нового общефедерального приложения. Базовые требования к нему:

фиксация места правонарушения через геолокацию;

автоматическая привязка к дате и времени фиксации;

невозможность корректировки данных пользователем.

Дело за немногим – подправить законы. Госдума прошлым летом отправила соответствующий законопроект на доработку. Запустят федеральное приложение, ­возможно, во второй половине года.

Столичное приложение позволяет фиксировать только нарушения правил парковки и стоянки. Такой же ассортимент заказали и разработчику федерального «Народного инспектора»: в совокупности 11 видов нарушений.

Новый ОСГОП

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика действует на всех видах транспорта, кроме метро и такси. Перевозчики страхуют пассажиров. Госдума летом приняла закон, выводящий такси из числа исключений.

С 1 сентября юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку такси, обязаны застраховать свою ответственность за причинение вреда здоровью и жизни пассажира.

ОСГОП приобретается на каждое транспортное средство, используемое в такси. Всё вроде бы по делу. Смущает только, что перевозчики деньги на страховку возьмут не из воздуха, а у клиентов. Услуга такси еще больше подорожает?

Торговля новыми автомобилями с наполнением «допами» по усмотрению дилера официально признана законной. А ценники, вывешенные на сайтах, не обязательно должны отражать реальность.

Старые цены

В октябре Госдума отклонила законопроект, призванный упорядочить работу дилеров. Он предусматривал продажу новых машин по рекомендованным заводами ценам, а установку на них дополнительного оборудования – только на основании договора с покупателем.

Законопроект тормознуло правительство: «необоснованно ограничивает свободу экономической деятельности автомобильного дилера». Комитет Госдумы по промышленности и торговле также дал ему негативную оценку.

Так что ценообразование для новых автомобилей остается прежним. Заявленные цены – ничто, дилер вправе накручивать, как и сколько захочет. Если это норма современной экономической деятельности, почему бы ее не узаконить для всех прочих товаров.

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