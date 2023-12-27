В России нужен контроль цен на автомобили, чтобы избежать ценового сговора поставщиков

Совфед просит ФАС и Минпромторг держать под контролем цены на авто для такси

В Совете Федерации РФ рекомендовали Министерству промышленности и торговли, а также Федеральной монопольной службе (ФАС) контролировать цены на автомобили для такси, если в России будет введено требование по их локализации. Еще осенью текущего года соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы, но участники авторынка выступают против этой инициативы.

Предложение о контроле ценообразования есть в рекомендациях по изменениям в закон о такси, отправленных председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым в Минтранс, Минпромторг, Минфин, Центробанк, ФАС и региональным госорганам.

В обращении отмечается, что в случае введения регионами требований о локализации автомобилей такси Минпромторгу и ФАС необходимо контролировать стоимость автомобилей «во избежание ценового сговора поставщиками».

В Совфеде предлагают региональным ведомствам перенять опыт Москвы и выделять субсидии, чтобы компенсировать таксомоторным компаниям часть затрат на приобретение автомобилей, если будет введено требование о локализации. В пояснительной записке отмечалось, что данная инициатива «обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли».

Кроме того, по мнению авторов, инициатива призвана сделать независимым российское такси от импортных поставок авто, комплектующих и запчастей, другими словами, «от санкционного давления». Также эта мера будет стимулом для зарубежных автопроизводителей «к максимальной локализации производства в России».

Предполагалось, что законопроект примут до конца текущего года, но документ не прошел даже первое чтение. По словам представителя Минпромторга, ведомство пока не получило рекомендации от сенаторов. Также он подтвердил, что Минпромторг совместно с ФАС «на постоянной основе ведут мониторинг цен на автомобили». Отмечается, что Минпромторг взаимодействует с дилерами и отечественными автопроизводителями с целью «контроля соблюдения ценовой политики и исключения необоснованного завышение уровня цен на автомобили».

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Источник: rbc.ru