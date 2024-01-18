Таксисты пересядут на отечественные автомобили — одобрено Госдумой

В Госдуме поддержали законопроект о локализации автомобилей для таксопарков

В Комитете Госдумы по транспорту одобрен законопроект, в рамках которого субъекты Российской Федерации будут наделены правом устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, использующихся в такси.

«Законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси», — говорится в тексте законопроекта.

Инициаторами законопроекта стали сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев. В пояснительной записке говорится, что изменения необходимы с целью минимизации рисков в части зависимости сети такси от импортных поставок.

По мнению авторов законопроекта, эти изменения призваны дополнительно стимулировать спрос на отечественные высоколокализованные машины со стороны таксомоторной отрасли.

Напомним, в ноябре 2023 года сенатор Кутепов рассказал, что в случае принятия закона самозанятым таксистам не нужно будет в обязательном порядке менять иномарки на автомобили отечественного производства. Отмечается, что не планируется совсем выводить самозанятых из-под действия закона. Речь идет о том, что к тем таксистам, которые стали заниматься перевозками после вступления закона в силу, требование по локализации будет применяться.

В странах, где налажено свое производство автомобилей, в качестве такси используют машины собственного производства. Это обусловлено тем, что сфера перевозок пассажиров не должна зависеть от импорта машин и запчастей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: iz.ru