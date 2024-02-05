В России предложили оснастить все такси специальной кнопкой

Милонов: Все такси необходимо оснастить тревожной кнопкой в целях безопасности

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру транспорта России Виталию Савельеву с предложением рассмотреть вопрос о внедрении «тревожной кнопки» во все такси для оперативной связи с полицией. Он пояснил, что таксисты могут становиться свидетелями или даже нечаянными соучастниками преступлений и правонарушений, совершаемых пассажирами.

В частности, депутат указал на случаи, когда мошенники используют такси для совершения преступлений, такие как вымогательство и мошенничество с банкоматами. Они вынуждают жертв ездить и снимать со счетов свои деньги в разных концах города. Также он отметил, что агрессивные или неадекватные пассажиры могут представлять угрозу для жизни и здоровья водителя.

Милонов подчеркнул, что с увеличением популярности такси растут и криминальные риски для обеих сторон. По его мнению, введение обязательной «тревожной кнопки» повысит безопасность как для водителей, так и для пассажиров.

Однако большинство автомобилей, выпущенных после 2017 года, уже оборудованы кнопкой SOS, подключенной к системе ЭРА-ГЛОНАСС, ее Виталий Милонов и описал как «тревожную кнопку». Эта система, помимо аварийной сигнализации, также предоставляет инструмент взаимопомощи, который могут использовать не только пострадавшие, но и свидетели происшествий.

Кнопка SOS обычно расположена в пределах вытянутой руки водителя и активируется одним нажатием. Эта функция может быть полезна не только в случае аварии, но также может помочь разрешить конфликты или отпугнуть злоумышленника, даже голоса оператора: «Здравствуйте, ЭРА-ГЛОНАСС, что у вас случилось?» порой достаточно, чтобы разрешить возникший конфликт и отпугнуть злоумышленника.

Система ЭРА-ГЛОНАСС обеспечивает оперативное реагирование на случаи аварий. По данным, в крупных городах скорость оказания помощи составляет 3-5 минут. Эта услуга популярна среди таксистов, водителей общественного транспорта, водителей скорой помощи и пользователей каршеринга.

Ранее Милонов предложил освободить на три года от транспортного налога россиян, которые купят автомобили российского производства.

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Источник: RT