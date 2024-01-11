Работающим в ночную смену «подгонят» бесплатное такси

Законопроект ЛДПР: работодателей обяжут оплачивать работникам такси в ночное время

11 января депутаты фракции ЛДПР направят вице-премьеру Татьяне Голиковой законопроект, обязывающий работодателей предоставлять такси своим сотрудникам в ночное время.

В последнее время услуга такси существенно подорожала, в отдельных регионах на 44%, а в среднем стоимость одной поездки выросла на 16%.

Между тем, есть ряд производств и организаций, где приходится работать допоздна или в ночное время. В этом случае ответственные работодатели компенсируют своим сотрудникам услуги такси, но делают это далеко не все, формально обязанности такой нет. В итоге многим сотрудникам, для того чтобы в ночное время добраться до места работы и обратно, приходится оплачивать услугу самостоятельно, что сокращает их доход и ставит в неравные условия с теми участниками рынка, кому такси предоставляют бесплатно.

Поэтому депутаты предлагают внести изменения в Трудовой кодекс РФ, дополнив обязанностью работодателя обеспечивать проезд сотрудника в то время, когда общественный транспорт уже или еще не ходит.

Законопроект согласуется с позицией Министерства финансов РФ, которое считает, что оплата такси работодателем не должна облагаться налогом на доходы, если это обусловлено производственной необходимостью и отсутствием возможности воспользоваться общественным транспортом.

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков отметил, что уже сегодня организации могут отнести затраты на такси в состав расходов, если они связаны с технологическими особенностями производства или предусмотрены трудовыми договорами, и, соответственно, это даст возможность уменьшить подлежащие налогообложению доходы.

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Источник: «Известия»