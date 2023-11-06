Это предстоит сделать в ноябре всем автовладельцам

До 1 декабря 2023 года необходимо заплатить транспортный налог за 2022 год

Действующее российское законодательство накладывает на всех собственников транспортных средств обязанность уплаты специального налога в срок до 1 декабря текущего года. Узнать свой персональный размер налогового сбора каждый автовладелец может либо в личном кабинете на сайт ФНС, либо в своем аккаунте на госуслугах, либо в МФЦ. Самому собственнику никаких расчетов производить не придется.

До 20 октября налоговая всем автомобилистам уже направила уведомления с расчетом налоговой базы и указанием размера налога, подлежащего уплате.

Важное напоминание: сумму налога нужно оплатить в полном размере. В случае неоплаты до 1 декабря или частичной оплаты будут начислены пени.

Поскольку транспортный налог является региональным налогом, то законами субъектов РФ могут быть предусмотрены региональные льготы в отношении отдельных категорий граждан или транспортных средств.

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Источник: ФНС России

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