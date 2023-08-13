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В России начнут по-новому начислять транспортный налог

ФНС России: с 2024 года на угнанные машины изменится порядок начисления транспортного налога

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Со следующего года автомобили, которые находятся в розыске в связи с угоном или хищением, не будут облагаться транспортным налогом. Для подтверждения факта нахождения машины в розыске владельцу надо будет предоставить в Налоговую службу подтверждающие документы. Это может быть справка из суда или решение судебного органа.

После этого владельцу приостановят начисление транспортного налога с первого месяца начала розыска машины и до тех пор, пока она не будет найдена и возвращена.

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Также со следующего года произойдут изменения по начислению транспортного налога в зависимости от территории проживания. Так, если владелец поменяет место жительства, то с первого числа следующего месяца налог будут считать уже по новой территории.

Также расширен перечень транспортных средств, которые с 2024 года будут полностью освобождены от транспортного налога. В него вошли, в частности, «все специальные и специализированные автотранспортные средства, зарегистрированные на сельхозтоваропроизводителей и используемые при сельхозработах для производства сельхозпродукции».

Источник: ФНС России

Фото: depositphotos.com

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