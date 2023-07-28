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Транспортный налог можно будет оплатить на госуслугах

О внедрении нового сервиса сообщило Минцифры.

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Пользователи портала «Госуслуги» могут оплатить транспортный налог на портале. О новых цифровых возможностях сообщило Минцифры РФ. Кроме транспортного, на портале будет доступна оплата и других налоговых начислений для физических лиц.

Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на «Госуслугах». Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС», – отмечается в сообщении ведомства.
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Для подключения услуги граждане должны отправить в налоговую согласие на получение уведомлений, после чего нужно подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ». В течение нескольких минут должно прийти подтверждение операции.

Уведомления от ФНС приходят ежегодно не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.

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Источник: Минцифры РФ

Фото: Depositphotos, За рулем

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