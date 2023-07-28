Транспортный налог можно будет оплатить на госуслугах
О внедрении нового сервиса сообщило Минцифры.
Пользователи портала «Госуслуги» могут оплатить транспортный налог на портале. О новых цифровых возможностях сообщило Минцифры РФ. Кроме транспортного, на портале будет доступна оплата и других налоговых начислений для физических лиц.
Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на «Госуслугах». Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС», – отмечается в сообщении ведомства.
Для подключения услуги граждане должны отправить в налоговую согласие на получение уведомлений, после чего нужно подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ». В течение нескольких минут должно прийти подтверждение операции.
Уведомления от ФНС приходят ежегодно не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.
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Источник: Минцифры РФ
Фото: Depositphotos, За рулем
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