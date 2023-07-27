Автомобилисты получат льготу на транспортный налог

Закон вступит в силу со следующего года.

Льготу на транспортный налог для автомобилистов, которые ездят на природном газе, установили в Тульской области. Соответствующий закон подписал губернатор Алексей Дюмин.

Теперь автовладельцы, машины которых используют в качестве моторного топлива компримированный природный газ, смогут платить транспортный налог со скидкой 50%.

«Введение льготы оказывает стимулирующее действие. Это, в свою, очередь, способствует улучшению экологии региона. При использовании газомоторного топлива по сравнению с нефтяным выброс токсичных веществ снижается в несколько раз», - говорится в сопроводительном документе.

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Источник: Вести Тула

Фото: За рулем