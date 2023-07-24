Для аккуратных водителей ополовинят транспортный налог

Для этого нужно весь год не нарушать ПДД.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил поощрять скидкой в 50% на транспортный налог автомобилистов, которые в течение года не привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД. Законопроект уже отправлен на заключение в Правительство РФ.

По мнению парламентария, принятие такого закона позволит увеличить количество граждан, соблюдающих ПДД, а также приведет к общему снижению количества ДТП.

Даванков считает, что сегодняшняя система штрафов не слишком эффективна и требует изменений.

Людей стремятся чаще наказывать, вместо того чтобы поощрять аккуратное вождение. Мы в партии "Новые люди" считаем, что нужно действовать по-хорошему. Опыт такого поощрения есть в Стокгольме. Они берут все штрафы, уплаченные за год, и часть этой суммы разыгрывают в лотерее между осторожными водителями. Это реально мотивирует людей не нарушать», – отметил депутат и предложил для начала протестировать эту систему в Москве.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash