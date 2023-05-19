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Для ряда граждан отменят транспортный налог

Законопроект рассмотрит Госдума.

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Граждан с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также единственных родителей несовершеннолетних детей хотят освободить от уплаты транспортного налога. Как сообщил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, законопроект уже подготовлен и направлен в Госдуму.

Освобождение от уплаты транспортного налога предполагается распространить только на тех граждан, которые владеют автомобилями мощностью до 150 лошадиных сил, говорится в пояснительной записке.

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«Транспортный налог регулярно, ощутимо и предсказуемо пополняет государственную казну. При этом ряду категорий граждан полагаются определенные налоговые льготы, но их перечень в федеральном масштабе явно недостаточен», — написал Нилов.
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Источник: Telegram

Фото: depositphotos.com

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