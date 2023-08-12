ВАЗ-2104 продают за 10 млн рублей: хозяин считает его коллекционной ценностью
ВАЗ-2104 1992 года выпуска, с заводскими пломбами и пробегом всего 10 км продают на одном из маркетплейсов за 10 млн рублей. Хозяин «капсулы времени» утверждает, что авто имеет коллекционную ценность.
Как указано в объявлении, это единственный ВАЗ-2104 в таком состоянии и с такими документами, который есть в продаже на данный момент. Сохранены все заводские пломбы, этикетки и документы (справка-счет, квитанция из автомагазина). В комплекте идет родной аккумулятор 6 ст-55 выпуска того же 1992 года. Под капотом – 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 л.с.
«Продается для подарка состоятельным людям или коллекции в музей. Цена указана правильно. С продажей не тороплюсь», – сообщает продавец в объявлении.
Источник, фото: Auto.ru
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