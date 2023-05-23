Девушка прославилась любовью к Жигулям и коллекцией «розочек»
Самарчанка Ирина Грудкова стала знаменитостью в соцсетях после статьи в региональной прессе, посвященной ее увлечениям. Впрочем, в кругах поклонников ретротехники Ирину знают давно как любительницу вазовской «классики» и обладательницу уникальной коллекции.
Первую белую «шестерку», подаренную на 18-летие отцом, девушка еще в 2013 году сменила на ВАЗ-2106 цвета «синяя полночь». Восстановление, тюнинг (все – сама!) и дальнейшее участие в массе тематических мероприятий сделали ее настоящей звездой тусовки. Но не только это!
Еще Ирина коллекционирует рукоятки рычагов переключения КП – так называемые советские «розочки». Сейчас ее уникальная коллекция насчитывает более 800 образцов!
Работа тоже связана с машинами прошлых лет: Ирина работает логистом по отправке запчастей для ретроавтомобилей.
Когда-то ей твердили, что все ее увлечения «не для девчонок», но она предпочла не слушать. Менять вазовскую «классику» на другой автомобиль Ирина не намерена.
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Источник: Комсомольская правда - Самара
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