Девушка прославилась любовью к Жигулям и коллекцией «розочек»

Сама восстановила ВАЗ-2106 и открыла музей, где более 800 экспонатов!

Самарчанка Ирина Грудкова стала знаменитостью в соцсетях после статьи в региональной прессе, посвященной ее увлечениям. Впрочем, в кругах поклонников ретротехники Ирину знают давно как любительницу вазовской «классики» и обладательницу уникальной коллекции.

Первую белую «шестерку», подаренную на 18-летие отцом, девушка еще в 2013 году сменила на ВАЗ-2106 цвета «синяя полночь». Восстановление, тюнинг (все – сама!) и дальнейшее участие в массе тематических мероприятий сделали ее настоящей звездой тусовки. Но не только это!

Еще Ирина коллекционирует рукоятки рычагов переключения КП – так называемые советские «розочки». Сейчас ее уникальная коллекция насчитывает более 800 образцов!

Работа тоже связана с машинами прошлых лет: Ирина работает логистом по отправке запчастей для ретроавтомобилей.

Когда-то ей твердили, что все ее увлечения «не для девчонок», но она предпочла не слушать. Менять вазовскую «классику» на другой автомобиль Ирина не намерена.

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Источник: Комсомольская правда - Самара

Фото: https://vk.com/id140490544