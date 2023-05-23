#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Прямые рейсы во Вьетнам скоро станут доступныПрямые рейсы во Вьетнам скоро станут доступны
Россия и Вьетнам ведут переговоры по...
В России хотят выпускать аналоги зарубежных запчастейВ России хотят выпускать аналоги зарубежных запчастей
Вопрос о легализации такого бизнеса рассмотрят...
Таксист помог заблудившимся в городе лосям (видео)Таксист помог заблудившимся в городе лосям (видео)
Точнее, лосятам, которые больше всего...

Девушка прославилась любовью к Жигулям и коллекцией «розочек»

Сама восстановила ВАЗ-2106 и открыла музей, где более 800 экспонатов!

За РулемВместо Rio и Polo: 5 доступных моделей, которые перевернут рынок

Самарчанка Ирина Грудкова стала знаменитостью в соцсетях после статьи в региональной прессе, посвященной ее увлечениям. Впрочем, в кругах поклонников ретротехники Ирину знают давно как любительницу вазовской «классики» и обладательницу уникальной коллекции.

Первую белую «шестерку», подаренную на 18-летие отцом, девушка еще в 2013 году сменила на ВАЗ-2106 цвета «синяя полночь». Восстановление, тюнинг (все – сама!) и дальнейшее участие в массе тематических мероприятий сделали ее настоящей звездой тусовки. Но не только это!

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Еще Ирина коллекционирует рукоятки рычагов переключения КП – так называемые советские «розочки». Сейчас ее уникальная коллекция насчитывает более 800 образцов!

Работа тоже связана с машинами прошлых лет: Ирина работает логистом по отправке запчастей для ретроавтомобилей.

Когда-то ей твердили, что все ее увлечения «не для девчонок», но она предпочла не слушать. Менять вазовскую «классику» на другой автомобиль Ирина не намерена.

Источник: Комсомольская правда - Самара

Фото: https://vk.com/id140490544

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0