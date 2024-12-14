Один из самых популярных кроссоверов Nissan встал на конвейер в новой версии

В США стартовало производство кроссовера Nissan Murano четвертого поколения

Производство нового Murano стартовало на заводе Nissan Smyrna в Теннесси, США.

«Этот автомобиль представляет собой лучшее от Nissan – смелый дизайн, передовые технологии и стремление превзойти ожидания», – охарактеризовал новинку Дэвид Джонсон, старший вице-президент по производству, управлению цепочками поставок и закупкам североамериканского подразделения Nissan.

Murano четвертого поколения – это не просто рестайлинг. Это кардинальное обновление, которое бросает вызов традициям и устанавливает новые стандарты в сегменте премиальных кроссоверов.

Nissan Murano

Завод в Смирне, уже имеющий успешный опыт выпуска Murano (почти 145 000 автомобилей для США и Канады с 2020 года), готовится к значительному увеличению производства. Планируется, что к марту 2025 года выпуск достигнет более 6700 автомобилей в месяц, что свидетельствует о высоких ожиданиях компании относительно успеха новинки. Первые владельцы смогут насладиться обновленным Murano уже в начале 2025 года.

Интерьер Nissan Murano

Ключевое отличие нового Murano от предшественника, знакомого и российским автолюбителям, заключается в полном переосмыслении технической начинки. Прощайте, легендарный V6 и вариатор! Новая силовая установка – это 2,0-литровый турбомотор, развивающий 244 л.с., в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такой тандем обещает впечатляющую динамику, а также, предположительно, более высокую топливную экономичность по сравнению с предыдущим поколением. Система полного привода доступна в более дорогих комплектациях, а базовая версия будет переднеприводной.

Помимо технических инноваций, Nissan Murano 2025 года порадует совершенно новым дизайном кузова и салона. Хотя подробности пока ограничены, из заявления компании ясно, что дизайн будет смелым и оригинальным, отражая современные тренды в автомобилестроении и подчеркивая премиальный статус модели.

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Источник: Nissan USA