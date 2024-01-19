За эти машины придется заплатить налог на роскошь — список Минпромторга

Водителям решили напомнить об уплате налога на роскошь в 2024 году

До конца 2024 года автовладельцам необходимо заплатить транспортный налог за 2023 год. Налог за более дорогие модели премиум-класса будет больше. За роскошь заплатят владельцы машин, стоимость которых стартует с 10 млн рублей, а не с трех, как раньше.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) уточнили, что для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. В частности, количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Ставку каждый субъект России выбирает сам.

В частности, в Москве минимальная ставка – 12 руб. за 1 лошадиную силу, она применяется к автомобилям мощностью менее 100 л.с. Ставка на машины мощностью от 225 до 250 л.с. – 75 руб., а на модели мощностью от 175 до 225 л. с. – 65 руб. за 1 л.с.

Для подсчета суммы транспортного налога для любой машины налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель – коэффициент стоимости автомобиля:

3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет;

3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

В списке Минпромторга числится 449 моделей автомобилей, из которых 275 стоят дороже 10 млн руб., а 174 – дороже 15 млн руб. Налог на роскошь обязателен для моделей стоимостью 10-15 млн рублей возрастом не старше 10 лет:

Audi A8; Bentley Bentayga; Bentley Continental GT; BMW M8; BMW X6; BMW М5; Mercedes-Benz AMG E 63 S; Mercedes-AMG E 53; Porsche Taycan Turbo электрический; Porsche Taycan Turbo S электрический; Rolls-Royce Ghost; Lexus LX500D; Lexus LX600; Lexus LS350; LS500.

Если какой-то модели нет в списке, это не повод не платить налог на роскошь. Верховный суд в конце августа 2022 года вынес решение, что если по своим параметрам модели автомобилей соответствуют описанию схожих в списке Минпромторга, доплатить налог придется.

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Источник: autonews.ru