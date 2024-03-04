Эксперт рассказал, куда идет транспортный налог

Максим Кадаков рассказал, по какой причине не отменяют транспортный налог

На прошлой неделе с инициативой об отмене транспортного налога выступила группа депутатов из ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого. По их мнению, поскольку транспортный налог уже включен в акцизы на топливо, его взимание приводит к двойному налогообложению.

Да и платить этот налог приходится одинаково и тем, кто изредка выезжает на дачу, а зимой машина и вовсе стоит на приколе, и тем, кто не просто ездит каждый день, но и использует транспортное средство для подработки.

Резон в этой идее есть, но она в очередной раз не пройдет, говорят специалисты. Напомним, этот вопрос обсуждали ранее, и неоднократно.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Когда в 2013 году начали резко увеличивать акцизы на бензин, причем это происходило ступенчато, говорили о том, что к 2015 году транспортный налог полностью отменят, так как все выпадающие расходы из-за его отмены будут компенсированы акцизами. Утверждалось тогда, что это более справедливая история: больше ездишь – больше платишь.

Но акцизы повышали, потом они вошли в норму и индексируются каждый год, последнее повышение было 1 января 2024 года, но и транспортный налог при этом не убрали, хотя много раз это обсуждали.

То есть автомобилисты платят и за сам факт владения автомобилем, который стоит на учете, даже если он при этом не ездит, и за километраж: чем больше сжег бензина, тем больше платишь акцизов.

Транспортный налог полностью поступает в бюджеты регионов, акцизы на автомобильное топливо и на моторные масла делятся между регионами и федеральным бюджетом. Последних данных в открытом доступе не видел, но в докризисном 2021 году суммарные акцизы на топливо и транспортный налог превысили триллион рублей.

Из них транспортный налог составлял почти 200 млрд, то есть почти пятую часть. Сложно представить, что бюджет откажется от этих денег, из которых, в том числе, формируются дорожные фонды для строительства и ремонта дорог.

Поэтому считаю, что идея хотя и здравая, но не проходная.