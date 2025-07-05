Шикарный минивэн от известного бренда дебютировал на российском рынке

GAC запускает продажи минивэна M8 Lounge в РФ с ценой от 7,5 млн рублей

В России стартовали продажи нового премиального минивэна GAC M8 Lounge, имеющего четырёхместный салон, цена которого составляет от 7,5 миллиона рублей.

Автомобиль доступен в трех цветах: белом, черном и золотом, а также предлагает два варианта интерьера – светлый и коричневый.

Длина автомобиля достигает 5212 мм, колесная база составляет 3070 мм. GAC M8 Lounge комплектуется 2,0-литровым двигателем 2.0Т GDI мощностью 231 л.с. и 380 Н·м крутящего момента, а также 8-ступенчатой АКП от Aisin. Электромагнитная подвеска обеспечит комфортную поездку, а средний расход топлива составляет 9,7 л на 100 км.

GAC M8 Lounge

Салон формата 2+2 оборудован креслами второго ряда с электрорегулировкой в десяти направлениях, функциями подогрева, вентиляции и массажа. Кресла могут раскладываться в горизонтальное положение. Для удобства в дороге предусмотрены 34-дюймовый экран, электрохромное стекло с функцией затемнения и аудиосистема с 13 динамиками, включая сабвуфер.

Каждое кресло второго ряда оборудовано беспроводной зарядкой и USB-разъемами, а также раскладными столиками для работы.

Мини-бар с холодильником позволяет хранить напитки при температуре до -10 °C. Кроме того, автомобиль имеет трёхзонный климат-контроль, потолок с подсветкой «звёздное небо» и функцию ароматизации воздуха. Интерьер отделан высококачественными материалами с текстурой дерева и хромированными вставками.

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Источник: Тарантас Ньюс