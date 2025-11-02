#
На УАЗе началась сборка новых внедорожников

Китайские автомобили: УАЗ собирает JAC T9 параллельно с идентичными Sollers ST9

На УАЗе началась сборка полноприводных пикапов JAC T9, сообщает источник со ссылкой на инсайдера на предприятии.

Сборка машин китайского бренда идет параллельно с идентичными пикапами Sollers ST9 – их продажи начались совсем недавно, в начале октября. Таким образом, с конвейера в Ульяновске сходят одинаковые пикапы двух брендов, отличающиеся только логотипами. Отметим, что официально JAC до сих пор не объявлял о сборке T9 на УАЗе, хотя сообщения об этом и даже о поставках машин дилерам уже появлялись ранее.

JAC T9
JAC T9
Кстати, параллельно с этим российский офис JAC анонсировал скорую премьеру минивэна JAC RF8 – при том, что полный аналог этой модели под именем Sollers SP7 выпускается на заводе «Соллерс» в Елабуге. Это говорит о том, что в данном случае замещения оригинального китайского бренда российским «аналогом» не будет – марки будут представлены в РФ параллельно, причем с явными пересечениями по моделям.

С другой стороны, возвращаясь к теме пикапов, мы помним, что на базе JAC T9 / Sollers ST9 готовится внедорожник Sollers SUV со сборкой на УАЗе. Вполне вероятно, что кузов пикап в итоге «отдадут» китайскому бренду, а под российской маркой Sollers будут выпускать только 7-местный SUV. Но никаких подтверждений этим предположениям на данный момент не существует.

Источник:  Китайские автомобили
