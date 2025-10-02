#
2 октября
Эти иномарки останутся доступными после роста утильсбора
УАЗ Патриот
2 октября
УАЗ рассказал, когда возобновится выпуск Патриота в экспедиционной версии
2 октября
Как быстро начинают ржаветь «китайцы»? Наблюдение эксперта
Внедорожная новинка производства УАЗа — официальные цены

Пикапы Sollers ST9 поступили в продажу по цене от 3 499 000 рублей

Компания «Соллерс» сообщила о старте продаж полноприводных пикапов Sollers ST9 (копия JAC T9), производство которых налажено на УАЗе.

Базовая версия Premium обойдется в 3 499 000 рублей, а Ultimate предлагается по цене 3 575 000 рублей. Таким образом, официальные цены и комплектации совпали с ранее опубликованными инсайдерскими данными. Пресс-служба уточняет, что при покупке в лизинг или с использованием трейд-ин скидка составит 150 000 рублей. А при покупке в кредит и стартовом взносе более 60% ставка может быть снижена до 0,01%.

Sollers ST9
Sollers ST9
Напомним, Sollers ST9 оснащается турбомотором 2.0 мощностью 224 л.с. (Евро-5) в паре с классической 8-ступенчатой АКП. Привод – полный, с понижайкой (в старшей комплектации – блокировка заднего дифференциала), дорожный просвет – 210 мм. Грузоподъемность – 980 кг, габариты грузовой площадки – 1520х1590х470 мм, кузов имеет износостойкое покрытие и оснащен петлями для фиксации груза, есть сертификация для установки защитных крышек и ТСУ.

Уже в базе – серьезный набор систем активной и пассивной безопасности: круговой обзор, 4 подушки, напоминание о ремнях, ABS+EBD, ESC, динамическая стабилизация VDC, система приоритета торможения BOS и датчики контроля давления в шинах TPMS. Заводская гарантия – 3 года или 150 000 км. Пикапы Sollers ST9 доступны у дилеров в различных цветах кузова: белый, синий, красный, песочный, а также металлики — черный, серебристый, зеленый, коричневый и темно-серый.

Sollers ST9
Sollers ST9
Sollers ST9
Иннокентий Кишкурно
Фото:Sollers
Количество просмотров 8
02.10.2025 
Фото:Sollers
