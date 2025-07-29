2 л, полный привод, автомат: УАЗ начнет выпуск новой модели

Появилось видео сборки пикапов Sollers ST9 на Ульяновском автозаводе

На новых мощностях Ульяновского автозавода завершили сварку первой партии кузовов для пикапа Sollers ST9. Серийное производство этой модели по полному циклу планируется начать в ближайшее время, сообщила группа «Соллерс», владеющая УАЗом, через свои социальные сети.

Основой для Sollers ST9 стал китайский пикап JAC T9 Hunter 2023 года. Этот автомобиль будет выпускаться в УАЗе совместно с моделями ST5 и ST8, используя метод полного производственного цикла, что включает сварку и окраску кузовов на одном заводе.

Официальные технические характеристики Sollers ST9 пока не обнародованы, однако ожидается, что двигатель будет тем же, что и у его китайского предшественника. Под капотом будет установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор Mitsubishi N20TG мощностью 224 лошадиной силы, который будет сочетаться с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Габариты JAC T9 Hunter составляют от 5330 до 5620 мм в зависимости от версии, ширина — 1965 мм, высота — 1920 мм, а размер колесной базы может варьироваться от 3110 до 3400 мм. Дорожный просвет равен 210 мм.

Судя по ранее опубликованным изображениям, внешний вид Sollers ST9 будет отличаться от JAC только логотипами. Передняя часть кузова будет оснащена крупной решеткой радиатора с вертикальными хромированными ламелями, а трехъярусная оптика объединит дневные ходовые огни, ближний свет и противотуманки. Колесные арки будут защищены накладками из неокрашенного пластика.

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Источник: пресс-служба УАЗ