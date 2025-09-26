Новый внедорожник производства УАЗа — раскрыты цены!

Авто.ру: базовая версия пикапа Sollers ST9 будет стоить 3,5 млн рублей

Стали известны цены на пикапы Sollers ST9 ульяновской сборки – их сообщает источник со ссылкой на собственные данные.

Уровней комплектации будет две – Premium и Ultimate, в первой блокировка заднего дифференциала механическая, а во второй электронная. Коробка передач во всех случаях – 8-ступенчатый автомат, привод – полный. В версии Premium пикап с бензиновым движком 2.0 на 224 л.с. стоит 3 499 000 рублей, а комплектация Ultimate с тем же силовым агрегатом обойдется в 3 575 000 рублей.

Есть у Sollers ST9 и дизельный вариант: машина с дизелем 2.0 на 163 л.с. в комплектации Premium оценена в 3 720 000 рублей, а в комплектации Ultimate – в 3 795 000 рублей. Получается, собранный на УАЗе дизельный аналог китайского JAC T9 чуть дороже оригинала...

Sollers ST9, комплектация Premium:

диски 18",

отделка кресел и рулевого колеса кожей,

панель приборов 7",

мультимедиа 10,4" (Apple CarPlay, Android Auto, 6 динамиков),

климат-контроль,

наружные зеркала с автоматическим складыванием, электрорегулировками и подогревом,

подогрев передних сидений,

водительское сиденье с электрорегулировками,

система бесключевого доступа,

передние и задние парктроники,

камеры кругового обзора,

датчики дождя,

фронтальные и боковые подушки безопасности,

ассистент помощи при старте в гору.

Sollers ST9, комплектация Ultimate (+ к Premium:):

шторки безопасности переднего ряда,

люк с электроприводом,

электрорегулировки переднего пассажирского кресла.

Производство Sollers ST9 организовано на мощностях УАЗа – как сообщил 25 сентября губернатор Ульяновской области Алексей Русских, первые партии машин с высокой степенью локализации кузова и шасси уже сошли с конвейера.