Новый внедорожник производства УАЗа — раскрыты цены!

Стали известны цены на пикапы Sollers ST9 ульяновской сборки – их сообщает источник со ссылкой на собственные данные.
Уровней комплектации будет две – Premium и Ultimate, в первой блокировка заднего дифференциала механическая, а во второй электронная. Коробка передач во всех случаях – 8-ступенчатый автомат, привод – полный. В версии Premium пикап с бензиновым движком 2.0 на 224 л.с. стоит 3 499 000 рублей, а комплектация Ultimate с тем же силовым агрегатом обойдется в 3 575 000 рублей.
Есть у Sollers ST9 и дизельный вариант: машина с дизелем 2.0 на 163 л.с. в комплектации Premium оценена в 3 720 000 рублей, а в комплектации Ultimate – в 3 795 000 рублей. Получается, собранный на УАЗе дизельный аналог китайского JAC T9 чуть дороже оригинала...
Sollers ST9, комплектация Premium:
- диски 18",
- отделка кресел и рулевого колеса кожей,
- панель приборов 7",
- мультимедиа 10,4" (Apple CarPlay, Android Auto, 6 динамиков),
- климат-контроль,
- наружные зеркала с автоматическим складыванием, электрорегулировками и подогревом,
- подогрев передних сидений,
- водительское сиденье с электрорегулировками,
- система бесключевого доступа,
- передние и задние парктроники,
- камеры кругового обзора,
- датчики дождя,
- фронтальные и боковые подушки безопасности,
- ассистент помощи при старте в гору.
Sollers ST9, комплектация Ultimate (+ к Premium:):
- шторки безопасности переднего ряда,
- люк с электроприводом,
- электрорегулировки переднего пассажирского кресла.
Производство Sollers ST9 организовано на мощностях УАЗа – как сообщил 25 сентября губернатор Ульяновской области Алексей Русских, первые партии машин с высокой степенью локализации кузова и шасси уже сошли с конвейера.
