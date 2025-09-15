Дизель, полный привод, АКП — новая версия уже у дилеров!

В российские автосалоны JAC поступила дизельная версия пикапа T9

Официальные дилеры JAC получили товарные пикапы T9 в дизельной версии, сообщает источник по данным собственного мониторинга.

Напомним, ранее эти машины комплектовались только бензиновым турбомотором 2.0 отдачей 224 силы и 390 Нм. Теперь же есть и дизель 163 л.с. и 410 Нм в содружестве с той же 8-ступенчатой АКП и полным приводом part-time. Официально такая машина стоит 3,76 млн рублей (бензиновая – 3,65 млн рублей), но по факту в салонах цены на дизель даже чуть ниже, пишет источник: 3 749 000 рублей, а ряд дилеров дает скидки до 600 тысяч рублей, если сложить спецпредложение (100 т.р.), трейд-ин (200 т.р.) и кредит (300 т.р).

Сообщается также, что среди автомобилей в продаже есть выбор по цветам кузова, а вот по тестовым машинам пока наблюдается дефицит.

Комплектация — Explore, та же, что у бензиновой версии: 6 подушек, люк, LED-фары, колеса 18", обогрев передних сидений, климат- и круиз-контроль, парктроник перед/зад, круговой обзор, вертикальный медиаэкран 10,4", поддержка Android Auto и CarPlay. Напомним, при длине кузова 5330 мм и грузовой площадки 1520 мм, базе 3110 мм и погрузочной высоте 890 мм, JAC T9 имеет грузоподъемность 210 мм; клиренс – 210 мм. На УАЗе сейчас осваивают полный аналог Sollers ST9, но у него пока только бензиновый движок.