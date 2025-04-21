Новый внедорожник производства УАЗа — первые реальные фото!

Группа «Соллерс» представила макет большого внедорожника на базе JAC T9

В Китае прошла презентация новой модели, которую будут выпускать в России под маркой Sollers. Речь о 7-местном внедорожнике, созданном на базе пикапа JAC T9.

Пресс-служба «Соллерс» сообщила, что представление машины прошло с участием российской инженерной команды и китайских партнеров.

На опубликованных фото на фоне машины позирует глава Центра продуктового развития «Соллерс» Михаил Гурьянов.

Показанный в Китае автомобиль в компании называют полноразмерным стилевым макетом, хотя он производит впечатление как минимум предсерийного образца – разве что с поправкой на наглухо затененный интерьер. Напомним, передней частью машина повторяет JAC T9, а вот задняя, где разместится третий ряд сидений, разрабатывалась с нуля специально под российскую модель.

До настоящего момента в распоряжении общественности был лишь рендер перспективного внедорожника.

Модель, у которой пока есть только условное обозначение Sollers SUV, будут выпускать на Ульяновском автозаводе по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов и рам), как и сам соплатформенный JAC T9. Производство внедорожника должно стартовать в конце 2025 года, а продажи ожидаются в первом квартале 2026 года. Сборка будет вестись на отдельной производственной линии, которая сейчас создается на УАЗе.

Отметим, что рама и архитектура подвески JAC T9 имеет общие корни с Toyota Hilux и Land Cruiser. Длина 7-местного внедорожника – около 5,3 метра. По предварительным данным, в гамме моторов будут дизельный и бензиновый двигатели с отдачей около 200 л.с. Также в арсенале заявлены 8-ступенчатый гидроавтомат, подключаемый полный привод, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. Уже в марте было известно, что модель полностью разработана и передана на следующий этап – ускоренные дорожные испытания.

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Источник: Группа СОЛЛЕРС