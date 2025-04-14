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Новый внедорожник Sollers: что уже известно о проекте

Запуск серийного производства внедорожника Sollers запланирован на конец 2025 года

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Компания «Соллерс» готовит к выпуску новый полноразмерный рамный внедорожник, разработка которого уже вышла на финальную стадию. Об этом рассказал в интервью генедиректор группы Николай Соболев. По словам топ-менеджера, впервые за долгие годы в России будет запущено локальное производство внедорожника подобного класса.

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После ухода японских брендов с рынка возник заметный дефицит таких автомобилей, и новинка должна закрыть эту нишу. В «Соллерсе» уверены, что новая модель станет не только значимым событием для самой компании, но и важной премьерой для всего российского авторынка.

Разработка ведется совместной командой инженеров продуктового центра «Соллерс» и китайским технологическим партнером, компанией JAC. Сейчас внедорожник проходит подготовку к всесторонним испытаниям, включая проверку отдельных агрегатов и комплексное тестирование автомобиля.

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Завершить сертификационные процессы и финализировать технические решения планируют к концу 2025 года. Тогда же ожидается запуск серийного производства, с выходом модели на рынок в конце 2025-го или в начале 2026 года.

Соболев подчеркнул, что уровень локализации нового внедорожника будет беспрецедентно высоким и сравним с ведущими продуктами компании. Автомобиль получит отечественные двигатель и коробку передач, а также локализованные элементы кузова, экстерьера и интерьера. Отдельный акцент сделан на системе безопасности, компоненты которой также будут производиться в России.

Цену планируется объявить ближе к старту продаж.

Производство внедорожника разместится на мощностях Ульяновского автозавода. В рамках подготовки к выпуску «Соллерс» проводит масштабную модернизацию предприятия.

По информации инсайдеров, полноразмерный внедорожник будет построен на базе пикапа Sollers ST9, прототипом которого стал китайский JAC T9.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:JAC, Sollers
Количество просмотров 9
14.04.2025 
Фото:JAC, Sollers
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