Эти пикапы теперь можно купить с дисконтом

В России подешевели дизельные пикапы Sollers ST6

В апреле дизельные версии модели Sollers ST6 подешевели на 50 тыс. рублей. Теперь начальная комплектация Base с 2,0-литровым дизелем мощностью 136 л.с. стоит 2 680 000 рублей, что совпадает с ценой топовой бензиновой версии Comfort с двигателем 176 л.с.

Дизельная версия Comfort, несмотря на дисконт, все еще дороже бензиновой — 2 780 000 рублей.

Бензиновый двигатель импортируют из Китая, а дизель производят в Елабуге. В ближайшее время этот дизель будет установлен на УАЗ Профи и Патриот.

Комплектация Base включает бортовой компьютер, кондиционер, подогрев сидений, круиз-контроль и электростеклоподъемники, а версия Comfort дополнена бесключевым доступом, кожаной отделкой, камерой заднего вида и мультимедийной системой с сенсорным экраном.

Также в России выпускается более крупный пикап ST8 (аналог JAC T8), цены на него варьируются от 2 820 000 до 3 020 000 рублей.

Недавно стало известно, что семиместный рамный внедорожник, анонсированный в прошлом году, будет производиться на базе УАЗа и выйдет на рынок в начале следующего года.