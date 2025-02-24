Рама, дизель, AWD — стартовали продажи новой модели производства УАЗ

Компания Sollers начала продажи внедорожного пикапа ST8 ульяновской сборки

Компания «Соллерс» объявила о старте продаж полноприводных пикапов Sollers ST8, сборка которых ведется на мощностях завода УАЗ в Ульяновске. Новые автомобили уже доступны в дилерских центрах Sollers по цене от 2 720 000 рублей, заявила пресс-служба компании.

Напомним, под названием Sollers ST8 скрывается китайский пикап JAC T8, лицензионную сборку которых «Соллерс» начал на УАЗе в январе 2025 года. Оцинкованные кузова варят и красят уже на УАЗе, а производство рам планируют локализовать, по предварительным данным, к сентябрю.

Под капотом у Sollers ST8 дизель 2.0 на 136 л.с. с чугунным блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ – эти моторы собирают на заводе двигателей «Соллерс» в Елабуге. В качестве альтернативы есть и бензиновый вариант: 2,4 л, 204 л.с. Оба движка работают в паре с 6-ступенчатой МКП, сборка таких коробок организована на площадке «Соллерс Производство Трансмиссий» в Заволжье.

Также в арсенале ST8 – полный привод, понижающая передача, блокировка заднего дифференциала; режимы трансмиссии переключаются электронным селектором. Паспортный клиренс – 210 мм, глубина преодолеваемого брода – 0,8 м. Грузоподъемность – 900 кг. Грузовой отсек – с износостойким покрытием и петлями для фиксации груза; есть сертификат для крышки или кунга.

В базовой версии все машины имеют две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях безопасности, ABS+EBD, ESC, динамическую стабилизацию VDC, датчики контроля давления в шинах TPMS и ассистент старта на подъеме. А уровней оснащение есть два – Optimum и Luxe.

Sollers ST8, комплектация Optimum:

светодиодные фары

бесключевой доступ и запуск

мультируль с отделкой из экокожи

кондиционер

круиз-контроль

бортовой компьютер

мультимедийная система, тачскрин 10,4"

6 динамиков

интеграция со смартфоном

камера заднего вида

электрорегулировки и подогрев зеркал

электростеклоподъемники

подогрев передних сидений

задний парктроник

литые диски 18"

Sollers ST8, комплектация Luxe (плюсом к Optimum):

электропривод складывания зеркал

отделка сидений и подлокотника экокожей

камеры кругового обзора

передний парктроник

люк с электроприводом

Доступно пять цветов кузова: белый, светло-серый, а также металлики – черный, зеленый и коричневый. Заводская гарантия на машину – три года или 150 000 км.

Без учета спецпредложений ST8 обойдется чуть дороже вышеозначенных 2 720 000 рублей. Машина в комплектации Optimum c бензиновым мотором стоит 2 820 000 рублей, версия Luxe добавляет к цене 100 000 рублей. Хотите дизель в любой из двух комплектаций – тоже плюс 100 000 рублей.