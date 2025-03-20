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Новый внедорожник Sollers: подробности проекта и дата выпуска

Михаил Гурьянов: Новый внедорожник Sollers появится в продаже в начале 2026 года

Семиместный рамный внедорожник, анонсированный в прошлом году, будет производиться на базе УАЗа и выйдет на рынок в начале 2026 года.

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Новый автомобиль уже имеет окончательный дизайн и оригинальный интерьер. Генеральный директор Центра продуктового развития «Соллерс» Михаил Гурьянов поделился информацией о проекте.

«Автомобиль был спроектирован с учетом предпочтений и потребностей российских водителей. Мы провели ряд виртуальных проверок с использованием математических моделей, что подтвердило возможность производства этого внедорожника. Двигатель и другие силовые агрегаты прошли калибровки для работы с российским топливом и смазочными жидкостями. Машина изначально разрабатывалась для эксплуатации на российских дорогах», — отметил Гурьянов.

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В ближайшем будущем планируется проведение ускоренных дорожных испытаний, по результатам которых могут быть внесены конструктивные изменения в автомобиль.

До 2025 года Sollers инвестирует более 4 миллиардов рублей в запуск производства нового внедорожника. Ожидается, что первые автомобили появятся в продаже в начале 2026 года.

По информации инсайдеров, полноразмерный внедорожник будет построен на базе пикапа Sollers ST9, прототипом которого стал китайский пикап JAC T9.

Автомобиль будет оснащен как бензиновым, так и дизельным двигателем мощностью 200 л.с., 8-ступенчатым гидроавтоматом, полным приводом, понижающей передачей и блокировкой заднего межколесного дифференциала.

Источник: группа «Соллерс»/ВКонтакте

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Алексеева Елена
Фото:из брошюры Sollers
Количество просмотров 28
20.03.2025 
Фото:из брошюры Sollers
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