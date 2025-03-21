Рамный внедорожник с мотором 200 л.с. — названы сроки запуска на УАЗе
Первые серийные экземпляры полноразмерного 7-местного внедорожника Sollers, который пока имеет обозначение Sollers SUV, сойдут с конвейера в Ульяновске уже в конце 2025 года. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу группы «Соллерс».
Модель базируется на платформе рамного пикапа JAC T9, который под именем Sollers ST9 также планируется локализовать на УАЗе. От прародителя внедорожник будет отличаться переработанной задней частью кузова – вместо грузовой площадки машина обретет 7-местный салон. Как сообщал директор центра продуктового развития «Соллерс» Михаил Гурьянов, интерьер создавался в РФ с учетом предпочтений российских клиентов.
По предварительным данным, в гамму моторов войдут дизельный и бензиновый двигатели с отдачей около 200 л.с. Также в арсенале заявлены 8-ступенчатый гидроавтомат, полный привод, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. К данному моменту модель полностью разработана, следующий этап – ускоренные дорожные испытания.
Внедорожник будут делать на Ульяновском автозаводе по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов и рам. Сборка будет вестись на отдельной производственной линии, котрая сейчас создается на УАЗе. В течение 2025 года «Соллерс» планирует инвестировать в запуск производства Sollers SUV более 4 миллиардов рублей. Первые автомобили должны появиться в продаже в начале 2026 года.
Источник: Автопоток
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