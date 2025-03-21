Рамный внедорожник с мотором 200 л.с. — названы сроки запуска на УАЗе

Первые экземпляры внедорожника Sollers SUV будут собраны в конце 2025 года

Первые серийные экземпляры полноразмерного 7-местного внедорожника Sollers, который пока имеет обозначение Sollers SUV, сойдут с конвейера в Ульяновске уже в конце 2025 года. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу группы «Соллерс».

Sollers SUV, рендерное изображение

Модель базируется на платформе рамного пикапа JAC T9, который под именем Sollers ST9 также планируется локализовать на УАЗе. От прародителя внедорожник будет отличаться переработанной задней частью кузова – вместо грузовой площадки машина обретет 7-местный салон. Как сообщал директор центра продуктового развития «Соллерс» Михаил Гурьянов, интерьер создавался в РФ с учетом предпочтений российских клиентов.

Салон китайского пикапа JAC T9, который стал основой для Sollers SUV

По предварительным данным, в гамму моторов войдут дизельный и бензиновый двигатели с отдачей около 200 л.с. Также в арсенале заявлены 8-ступенчатый гидроавтомат, полный привод, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. К данному моменту модель полностью разработана, следующий этап – ускоренные дорожные испытания.

Внедорожник будут делать на Ульяновском автозаводе по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов и рам. Сборка будет вестись на отдельной производственной линии, котрая сейчас создается на УАЗе. В течение 2025 года «Соллерс» планирует инвестировать в запуск производства Sollers SUV более 4 миллиардов рублей. Первые автомобили должны появиться в продаже в начале 2026 года.

Источник: Автопоток