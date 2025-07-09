Новый внедорожник производства УАЗа – названа дата презентации

Зоя Каика: компания Sollers представит новый внедорожник в IV квартале 2025 года

В настоящее время проект создания внедорожника Sollers находится на завершающей стадии, сообщила заместитель генерального директора компании Зоя Каика в ходе выставки «Иннопром».

Она отметила, что совместно с китайскими партнерами уже представлен предсерийный макет автомобиля, а все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы должны быть завершены к началу IV квартала. Тогда же ожидается официальная презентация модели, готовой к серийному производству.

Каика также рассказала о подготовке производственных мощностей на ульяновской площадке. Там уже завершен монтаж сварочного оборудования и обновленного конвейера, параллельно ведется модернизация окрасочного комплекса.

Кроме того, начаты работы по организации нового прессового производства. Запуск модели в 2026 году будет осуществлен по полному циклу, включая штамповку кузовных деталей непосредственно на Ульяновском автозаводе, что позволит минимизировать временные промежутки между этапами производства.

Новый семиместный внедорожник Sollers (модель пока не получила официального названия) будет построен на базе рамной платформы пикапа JAC T9. Однако в отличие от своего «донора» автомобиль получит полностью переработанную заднюю часть кузова – вместо грузовой платформы здесь появится просторный салон с тремя рядами сидений.

Отдельное внимание при разработке уделили интерьеру: его проектировали в России с учетом предпочтений отечественных покупателей. Это означает адаптацию к местным климатическим условиям, требованиям к комфорту и эргономике.

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Источник: ТАСС