Современный немецкий кроссовер продают в России дешевле 2 млн рублей

В РФ кроссовер Volkswagen Tharu XR можно приобрести по цене от 1,64 млн рублей

Широкий выбор автомобилей Volkswagen через параллельный импорт позволил предлагать кроссовер Tharu XR дешевле обновленной Lada Vesta.

Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Производится кроссовер на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

Автомобиль в базовой комплектации Ruijin во Владивостоке готовы поставить «под ключ» всего за 1 610 000 рублей. Для сравнения, новая Lada Vesta 2026 года в средней комплектации Life оценивается в 1 683 000 рублей, а топовая версия Techno и вовсе превышает отметку в 2 миллиона.

Предложение Tharu XR различается по комплектациям и регионам. За 1,61 млн рублей покупатель получает автомобиль с панорамной крышей, светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с сенсорным экраном.

Volkswagen Tharu XR
Volkswagen Tharu XR

Более насыщенная версия Sharp Advance с отделкой из эко-кожи, климат-контролем и бесключевым доступом стоит чуть дороже – от 1 695 000 рублей. География поставок обширна: самые низкие цены традиционно предлагают во Владивостоке, а купить автомобиль из наличия уже можно во многих городах, от Омска и Кемерово до Санкт-Петербурга, Чебоксар и Красногорска, правда, цены уже начинаются от 1,85 до 2,1 млн рублей.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Бюджетные комплектации Tharu XR оснащаются 1,5-литровым 110-сильным атмосферным двигателем в паре с шестиступенчатым автоматом. У версий подороже – 160-сильный турбированный мотор того же объема, который работает в связке с семиступенчатым роботизированным автоматом. У всех автомобилей только передний привод.

Volkswagen Tharu XR
Volkswagen Tharu XR
