Конкуренты поджимают: китайская SAIC сокращает производство электромобилей

SAIC сократит на 30% рабочие места на совместных предприятиях с GM и VW

Государственный автопроизводитель SAIC планирует сократить численность персонала в СП SAIC-GM на 30%, в SAIC Volkswagen – на 10% и более чем наполовину в своей дочерней компании Rising Auto EV, занимающейся производством электромобилей, сообщили источники агентству Reuters.

Масштабные сокращения в государственных китайских компаниях являются редким явлением и происходят на фоне ожесточенной ценовой конкуренции на автомобильном рынке в условиях волатильности экономики страны.

Этот шаг также отражает взрывной рост сектора электромобилей в Китае, где SAIC и ее зарубежные партнеры быстро уступают долю рынка доминирующим здесь Tesla и BYD.

По словам источников, сокращение персонала будет осуществляться не массовыми увольнениями, а путем введения более жестких стандартов производительности и предложения компенсаций сотрудникам с низкими рейтингами, которые увольняются по собственному желанию.

SAIC оценивает своих сотрудников по шкале от A до D. В прошлом году около 10% сотрудников SAIC-VW получили оценку C или D, что ранее было редкостью для компании.

Сотрудникам с оценкой D предлагают выплаты при увольнении, а тех, у кого оценка C, ставят в «невыгодное положение», чтобы стимулировать увольнение.

Компания SAIC была крупнейшим автопроизводителем Китая почти два десятилетия, но за первые два месяца 2024 года ее продажи упали на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу 2023 года в SAIC работали 207 000 человек.

Сокращение рабочих мест свидетельствует о серьезных проблемах для государственных автопроизводителей и их зарубежных партнеров на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Продажи электромобилей в Китае выросли с примерно со 130 000 в 2020 году до более чем 1,5 млн в 2023 году и теперь составляют 23% от общего рынка автомобилей в стране.

По мере ускорения процесса электрификации отрасли китайское правительство призывает госпредприятия становиться менее зависимыми от иностранных партнеров. Однако SAIC продолжает полагаться на партнерские отношения с VW и GM, что обеспечивает основную часть ее продаж и прибыли.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Reuters