Названы марки машин с самыми подорожавшими в России запчастями

РСА: в 2025 году сильнее всего подорожали запчасти на Volkswagen

В 2025 году наибольший рост цен на автомобильные запасные части зафиксирован по марке Volkswagen. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

По информации РСА, средний рост выплат по запасным частям по ОСАГО за 2025 год составил 4,5%. При этом для Volkswagen цены на запчасти увеличились на 13,9%.

Второе место занял бренд Renault, по которому стоимость запчастей выросла на 10,5%.

Третье место в рейтинге принадлежит Hyundai с ростом цен на 9,7%.

Пятерку марок с наиболее значительным ростом цен замыкают Skoda и Audi – повышение стоимости запчастей по ним составило 9,5% и 6,8% соответственно.

