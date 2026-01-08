#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
8 января
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
В России ожидается рекордный рост цен на услуги...
Интерьер Volkswagen Lavida XR
8 января
В России появился надежный и просторный седан Volkswagen дешевле Весты
Продажи седанов Volkswagen Lavida XR стартовали...
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
8 января
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
TopSpeed: самой безопасной моделью среди...

Названы марки машин с самыми подорожавшими в России запчастями

РСА: в 2025 году сильнее всего подорожали запчасти на Volkswagen

В 2025 году наибольший рост цен на автомобильные запасные части зафиксирован по марке Volkswagen. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Рекомендуем
Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

По информации РСА, средний рост выплат по запасным частям по ОСАГО за 2025 год составил 4,5%. При этом для Volkswagen цены на запчасти увеличились на 13,9%.

Второе место занял бренд Renault, по которому стоимость запчастей выросла на 10,5%.

Третье место в рейтинге принадлежит Hyundai с ростом цен на 9,7%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Пятерку марок с наиболее значительным ростом цен замыкают Skoda и Audi – повышение стоимости запчастей по ним составило 9,5% и 6,8% соответственно.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  РСА
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 99
08.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0