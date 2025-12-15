#
Немецкий автогигант впервые в своей истории закроет завод в Германии

Компания Volkswagen впервые за 88 лет закроет завод в Дрездене

Компания Volkswagen планирует закрыть свое производство автомобилей на заводе в Дрездене, начиная со вторника, как сообщает Financial Times.

Это решение стало первым за 88-летнюю историю компании и связано с сокращением 35 тысяч рабочих мест в Германии.

Причинами закрытия завода указаны финансовые трудности, вызванные падением продаж в Китае и Европе, а также высокие импортные тарифы в США.

Аналитик Стивен Рейтман из Bernstein подчеркнул, что Volkswagen стремится сократить затраты и увеличить операционную прибыль.

Источник:  Financial Times
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
15.12.2025 
Фото:Unsplash
