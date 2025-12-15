В Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей

В РФ начались продажи кроссоверов Toyota Yaris Cross по цене от 1,65 млн рублей

Несмотря на сложившуюся ситуацию с импортом автомобилей мощностью свыше 160 л. с., некоторые модели, такие как Toyota Yaris Cross, по-прежнему доступны по льготному утильсбору. На одном из классифайдов цены на данную модель начинаются от 1 650 000 рублей.

Toyota Yaris Cross

За столько во Владивостоке можно приобрести гибридный Yaris Cross с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 91 л. с. в сочетании с 80-сильным электромотором, что в сумме дает 116 л. с. Импортируются эти кроссоверы из Японии, и большая часть из них имеет правый руль.

Предложение включает такие опции, как климат-контроль, кнопочный запуск двигателя, обогрев передних сидений и зеркал, а также электрорегулировку сидений и систему навигации. Полноприводный вариант Toyota Yaris Cross в Владивостоке предложат за 2 080 000 рублей. Эта модель оснащена системой E-Four с дополнительным 5-сильным электромотором.

Интерьер Toyota Yaris Cross

Следующие по цене предложения касаются бензиновой версии с 1,5-литровым мотором мощностью 120 л. с. В Симферополе стоимость такого Yaris Cross составляет 2 200 000 рублей, в Благовещенске – 2 390 000 рублей, а в Владивостоке – 2 477 000 рублей. В Мытищах из наличия также продается новый бензиновый кроссовер, зарегистрированный на другого владельца, по более высокой цене – 2 990 000 рублей.

