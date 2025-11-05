В Россию привезли новый доступный японский кроссовер

В РФ начались продажи кроссоверов Toyota Yaris Cross по цене от 1,45 млн рублей

Мини-кроссовер Yaris Cross, основанный на хэтчбеке Toyota Yaris, по-прежнему продается в России по параллельному импорту. Его цена на одном из классифайдов в праворульном варианте начинается от 1 450 000 рублей.

Во Владивостоке есть возможность заказать Toyota Yaris Cross за такую цену в богатой комплектации Z, которая включает комбинированные сиденья из ткани и экокожи, LED-освещение с противотуманными фарами, мультифункциональный руль, круиз-контроль с системой удержания в полосе и функцией предотвращения лобовых столкновений, климат-контроль и мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном. В комплект входит также «зимний пакет» с обогревом руля, передних сидений и заднего стекла.

Силовая установка данного автомобиля представляет собой трехцилиндровый 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 120 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift и полным приводом с задней муфтой.

Toyota Yaris Cross

Цена гибридного Toyota Yaris Cross составляет 2 080 000 рублей. В этом случае атмосферный двигатель дефорсирован до 91 л. с. и работает в сочетании с 80-сильным электродвигателем, что дает общую мощность 116 л. с., а система полного привода E-Four обеспечивает работу дополнительного электромотора мощностью 5 л. с. на задней оси.

На автомобили в наличии цены еще выше. Например, комплектация Adventure с черно-коричневым салоном в Благовещенске стоит 2 350 000 рублей. Версия GR Sport с двухцветным кузовом и отделкой из кожи и алькантары стоит 2 390 000 рублей, а кроссовер с тканевым салоном в комплектации G можно приобрести за 2 475 000 рублей. Тем, кто предпочитает не отправляться за машинами в Владивосток, предлагается новый бензиновый Yaris Cross в Мытищах за 2 990 000 рублей, который также представлен в версии Adventure.

Интерьер Toyota Yaris Cross

Следует отметить, что Toyota Yaris Cross основан на модульной платформе TNGA-B, самой маленькой версии архитектуры TNGA, используемой в хэтчбеке Toyota Yaris. Габариты кроссовера составляют 4180 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1565 мм в высоту, а колесная база достигает 2560 мм, что всего на полсантиметра больше, чем у хэтчбека.

