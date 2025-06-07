Приличный клиренс, смешной расход, доступная цена — новый кроссовер Toyota уже в России

В России стартовали продажи Toyota Yaris Cross 2025 по цене от 3 млн рублей

В России начались продажи компактного кроссовера Toyota Yaris Cross 2025 года, который ввозится по схеме параллельного импорта.

Автомобиль доступен во Владивостоке, и его стоимость начинается от 3 миллионов рублей.

Праворульный кроссовер оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового двигателя с общей мощностью 116 л.с. Она работает в паре с вариатором, автомобиль имеет передний привод. Средний расход топлива составляет от 4,5 до 5 литров на 100 км, а клиренс 210 мм обеспечивает хорошую проходимость на российских дорогах.

Toyota Yaris Cross 2025

Объем багажника Yaris Cross составляет 397 литров, а длина кузова чуть превышает 4 метра. Разгон до 100 км/ч занимает 11,2 секунды. Автомобиль также оснащен современными технологиями, включая мультимедийную систему и системы безопасности.

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Источник: 32cars