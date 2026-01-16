#
>
Стартовали продажи нового туристического автобуса
16 января
Стартовали продажи нового туристического автобуса
Первый автобус новой модели Sollers SA6...
В начале года на российском авторынке зафиксировано массовое обновление прайс-листов
16 января
В начале года на российском авторынке зафиксировано массовое обновление прайс-листов
«Автостат»: с января 2026 года 30 автомобильных...
Некогда на Серпуховском заводе сделали опытный образец универсала на базе «инвалидки» С-3Д, но в серию он не пошел. Логично попытаться сделать машинку чуть более практичной. В том числе и поставив нормальные, а не крохотные штатные колеса.
16 января
«Инвалидка»-универсал, ЗАЗ-пикап... — как в СССР делали небывалые машины
Как советские автомобилисты приспосабливали...

Кроссовер Lada Azimut — какова цена базовой версии?

Максим Кадаков: Azimut должен быть на 10% дешевле основных конкурентов

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков дал прогноз цены кроссовера Lada Azimut.

Кроссовер Lada Azimut ставят на конвейер — вот что уже сделали

Напомним, принципиально новая модель запланирована к серийному производству в III квартале 2026-го, старт продаж намечен на конец года.

На недавней пресс-конференции АВТОВАЗа производитель пообещал приложить все усилия к тому, чтобы покупка Азимута была выгодной по сравнению с другими марками. Что это значит в конкретных цифрах с учетом текущей ситуации на рынке?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Я считаю, что эта машина должна быть конкурентной – и на АВТОВАЗе считают точно так же. А конкурентной – это значит чуть дешевле, чем остальные. Процентов на десять дешевле, чем основные одноклассники. Из этого можем сделать вывод, что базовая цена этой машины может лежать где-то вокруг 2 млн рублей – от 1,9 до 2,1 млн рублей. Если цена будет такой, это будет по-настоящему интересно – тогда Азимут точно будет хорошо продаваться.

Напомним, летом прошлого года АВТОВАЗ отмерял перспективной модели ценовой коридор до 2,5 млн рублей (правда, не уточнялось, базовая ли версия имеется в виду или максимальная), и это позволило примерно позиционировать вазовскую новинку по ряду конкурентов на авторынке РФ (от дешевых к более дорогим): Москвич 3, Chery Tiggo 4 (ныне – Tenet T4), Jetour Dashing, Haval Jolion, Haval M6, Solaris HC, GAC GS3, Omoda C5 и другие.

Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
16.01.2026 
