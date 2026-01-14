Azimut, новые моторы и функции! АВТОВАЗ раскрыл планы по новинкам
В Москве состоялась традиционная пресс-конференция АВТОВАЗа, посвященная итогам 2025 года и планам на ближайшее время.
Президент автогиганта Максим Соколов рассказал, как будет развиваться модельный ряд Lada в 2026 году. Приводим основные тезисы по этой теме.
- Azimut – старт производства ожидается летом в третьем квартале 2026 года.
- Iskra – ожидается обновленный двигатель 1.6 и новые опции.
- Vesta – обновленные двигатели 1.6 и 1.8, базовая версия получит климат-контроль.
- Vesta Sport – старт производства – в рамках 2026 года.
- Aura – обновленный двигатель 1.8, новые опции.
- Niva Legend – новый мотор 1.8 (как на Niva Travel).
- Линейка LCV – ожидается вывод на рынок бренда SKM.
Таким образом, в ближайших планах у АВТОВАЗа – запуск производства нового кроссовера, обновление движков 1.6 и 1.8 (собственно, они форсируются как раз под Азимут), возвращение утерянных функций на отдельных моделях (в частности, климат-контроль на Весте/Ауре), запуск китайско-российского SKM и внедрение движка 1.8 на Ниву Legend.
