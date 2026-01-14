Azimut, новые моторы и функции! АВТОВАЗ раскрыл планы по новинкам

АВТОВАЗ провел пресс-конференцию в Москве и раскрыл планы на 2026 год

В Москве состоялась традиционная пресс-конференция АВТОВАЗа, посвященная итогам 2025 года и планам на ближайшее время.

Президент автогиганта Максим Соколов рассказал, как будет развиваться модельный ряд Lada в 2026 году. Приводим основные тезисы по этой теме.

Azimut – старт производства ожидается летом в третьем квартале 2026 года.

Iskra – ожидается обновленный двигатель 1.6 и новые опции.

Vesta – обновленные двигатели 1.6 и 1.8, базовая версия получит климат-контроль.

Vesta Sport – старт производства – в рамках 2026 года.

Aura – обновленный двигатель 1.8, новые опции.

Niva Legend – новый мотор 1.8 (как на Niva Travel).

Линейка LCV – ожидается вывод на рынок бренда SKM.

Таким образом, в ближайших планах у АВТОВАЗа – запуск производства нового кроссовера, обновление движков 1.6 и 1.8 (собственно, они форсируются как раз под Азимут), возвращение утерянных функций на отдельных моделях (в частности, климат-контроль на Весте/Ауре), запуск китайско-российского SKM и внедрение движка 1.8 на Ниву Legend.

«За рулем» можно читать и в Телеграм