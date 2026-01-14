#
Azimut, новые моторы и функции! АВТОВАЗ раскрыл планы по новинкам

АВТОВАЗ провел пресс-конференцию в Москве и раскрыл планы на 2026 год

В Москве состоялась традиционная пресс-конференция АВТОВАЗа, посвященная итогам 2025 года и планам на ближайшее время.

Президент автогиганта Максим Соколов рассказал, как будет развиваться модельный ряд Lada в 2026 году. Приводим основные тезисы по этой теме.

  • Azimut – старт производства ожидается летом в третьем квартале 2026 года.
  • Iskra – ожидается обновленный двигатель 1.6 и новые опции.
  • Vesta – обновленные двигатели 1.6 и 1.8, базовая версия получит климат-контроль.
  • Vesta Sport – старт производства – в рамках 2026 года.
  • Aura – обновленный двигатель 1.8, новые опции.
  • Niva Legend – новый мотор 1.8 (как на Niva Travel).
  • Линейка LCV – ожидается вывод на рынок бренда SKM.
Таким образом, в ближайших планах у АВТОВАЗа – запуск производства нового кроссовера, обновление движков 1.6 и 1.8 (собственно, они форсируются как раз под Азимут), возвращение утерянных функций на отдельных моделях (в частности, климат-контроль на Весте/Ауре), запуск китайско-российского SKM и внедрение движка 1.8 на Ниву Legend.

