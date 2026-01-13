Кроссовер Lada Azimut ставят на конвейер — вот что уже сделали

АВТОВАЗ модернизировал производство под выпуск кроссовера Lada Azimut

Запуск производства кроссовера Lada Azimut на конвейере в Тольятти ожидается летом 2026 года, в связи с чем АВТОВАЗ обновляет оборудование и техпроцессы.

За время новогодних каникул под запуск Азимута на заводе были проведены 43 различных работы по модернизации производства, сообщила пресс-служба предприятия. Подготовка велась в цехах сварки и сборки, а также в производстве двигателей. Напомним, кроссовер на существенно модернизированной платформе Lada Vesta получит форсированные моторы 1.6 и 1.8 с отдачей 120 и 132 л.с., работающие в паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Всего же за время праздников на АВТОВАЗе провели более восьми тысяч работ по улучшению условий труда, профилактике оборудования и модернизации технологий.

В частности, 24 работы коснулись производства Искры: проведено обновление и запуск роботизированных комплексов для выхода на проектные мощности и для повышения гибкости производства. Также обновились технологии по Весте и Ниве – тут повысили надежность оборудования и ожидают реализации новых проектов в 2026 году. А уже после окончания новогодних каникул АВТОВАЗ сообщил о внедрении роботизированного комплекса для установки панелей приборов.

