Кроссовер Lada Azimut ставят на конвейер — вот что уже сделали
Запуск производства кроссовера Lada Azimut на конвейере в Тольятти ожидается летом 2026 года, в связи с чем АВТОВАЗ обновляет оборудование и техпроцессы.
За время новогодних каникул под запуск Азимута на заводе были проведены 43 различных работы по модернизации производства, сообщила пресс-служба предприятия. Подготовка велась в цехах сварки и сборки, а также в производстве двигателей. Напомним, кроссовер на существенно модернизированной платформе Lada Vesta получит форсированные моторы 1.6 и 1.8 с отдачей 120 и 132 л.с., работающие в паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором.
Всего же за время праздников на АВТОВАЗе провели более восьми тысяч работ по улучшению условий труда, профилактике оборудования и модернизации технологий.
В частности, 24 работы коснулись производства Искры: проведено обновление и запуск роботизированных комплексов для выхода на проектные мощности и для повышения гибкости производства. Также обновились технологии по Весте и Ниве – тут повысили надежность оборудования и ожидают реализации новых проектов в 2026 году. А уже после окончания новогодних каникул АВТОВАЗ сообщил о внедрении роботизированного комплекса для установки панелей приборов.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!