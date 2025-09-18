#
Названы сроки запуска кроссовера Lada Azimut

RCI News: кроссовер Lada Azimut пойдет в серию летом 2026 года

Кроссовер Lada Azimut станет серийным в середине 2026 года, сообщает источник по материалам с ежегодной конференции поставщиков АВТОВАЗа.

Обогрев боковых окон, турбомотор, классический автомат — все фишки Лады Азимут

Таким образом, получила уточнение официальная информация, согласно которой новая модель должна пополнить линейку Lada в 2026 году. На конференции поставщиков глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что работы по Азимуту продолжаются, несмотря на кризис авторынка. Специально для кроссовера разрабатывается двигатель нового поколения. Напомним, концепт Lada Azimut был представлен на ПМЭФ в июне 2025 года.

Новая модель создается АВТОВАЗом на существенно модернизированной архитектуре Lada Vesta.

Габариты – 4416×1838×1607 мм при колесной базе 2675 мм. То есть кроссовер будет на 29 мм короче Весты SW Кросс, но шире ее на 53 мм и выше на 85 мм. В линейку силовых агрегатов должны войти форсированные движки 1.6 и 1.8 с отдачей 120 и 132 л.с., работающие в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод – исключительно передний. Зато среди функций – уникальный по мировым меркам обогрев боковых стекол.

Источник:  RCI News
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 18
18.09.2025 
