АВТОВАЗ может «заморозить» Lada Azimut? Ответ производителя!

Максим Соколов: АВТОВАЗ концентрирует усилия на запуске кроссовера Lada Azimut

АВТОВАЗ продолжит разработку кроссовера Lada Azimut, несмотря на падение авторынка.

Об этом заявил глава предприятия Максим Соколов в ходе ежегодной конференции поставщиков при участии представителей Минпромторга и правительства Самарской области.

«В настоящее время необходимо сконцентрировать усилия на запуске Lada Azimut. Мировая премьера автомобиля на Петербургском экономическом форуме стала знаковым событием этого года. Перспективный кроссовер на модернизированной платформе Lada Vesta был очень тепло встречен экспертным сообществом, и теперь только от нас с вами зависит успех этого проекта», – отметил Соколов.

Напомним, АВТОВАЗ показал концепт кроссовера Lada Azimut на ПМЭФ-2025 в минувшем июне с прицелом запустить модель в производство в 2026 году.

Перспективная новинка на существенно обновленной архитектуре Lada Vesta станет для АВТОВАЗа первым выходом в сегмент кроссоверов. Уже известен примерный список оснащения и силовые агрегаты кроссовера – один из них только предстоит разработать.

По предварительным оценкам, базовая версия Азимута удержится в ценовой нише до 2,5 млн рублей, а топ-версии будут стоить ближе к 3 млн рублей.