Lada Azimut — сколько он будет стоить?

Главный редактор «За рулем» рассказал о цене нового кроссовера Lada Azimut

Новинка АВТОВАЗа, только что представленная на ПМЭФ-2025 и заявленная к серийному производству в 2026-м, попадет в сегмент SUV стоимостью до 2,5 млн рублей.

Об этом сообщил директор по продукции АВТОВАЗа Олег Груненков, отметив, что Lada Azimut будет дороже существующих моделей АВТОВАЗа, но на предприятии приложат все усилия, чтобы сохранить конкурентную цену.

Главный редактор «За рулем», рассказывая о перспективном вазовском кроссовере на ПМЭФ-2025, поразмышлял о том, какой в реальности может оказаться цена новинки.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Именно этот показатель во многом определит рыночную судьбу новинки. Вот если они все-таки в ценах сегодняшнего дня удержат 2,5 млн рублей, то это будет неплохое предложение. Понятно, что речь идет о базовой версии с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач в минимальной комплектации. При этом топовые модели, скорее всего, будут стоить около 3 млн рублей.

То есть, хорошо укомплектованные машины окажутся в той же ценовой нише, что и Aura, которая сейчас оценивается в 2,6-2,8 миллиона. Соответственно, оснащенная Azimut будет стоить в районе 2,7-2,9 млн рублей. Конечно, нельзя сказать, что это дешево, но такова реальность рынка. Если посмотреть на конкурентов, тех же «китайцев», то, в общем-то, они стоят или столько же, или дороже.

Кадаков отметил, что цена будет зависеть от объемов производства: если АВТОВАЗу удастся продавать по 20-30 тысяч таких машин в год, это позволит удержать прайс на приемлемом уровне... Напомним, Азимут получит доработанные вазовские двигатели 1.6 (120 л.с. вместо нынешних 106) и 1.8 (132 л.с. вместо 122) в паре с китайскими 6МКП или вариатором. В перспективе появится 1.5 турбо (150 л.с.) с классической АКП.