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Lada Azimut — первое официальное видео

АВТОВАЗ показал новый кроссовер Lada Azimut в презентационном ролике

АВТОВАЗ представил на ПМЭФ-2025 перспективный кроссовер Lada Azimut, а пресс-служба бренда распространила официальное видео о новинке.

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В ролике показаны особенности внешности и интерьера кроссовера, видны особенности, которые могли ускользнуть от вас во время публикации первых снимков Азимута. Например, хорошо видна панорамная крыша, «ниспадающая» почти к заднему стеклу, можно рассмотреть селектор коробки передач, круглую шайбу выбора режима движения и клавишу электрического стояночного тормоза. Также ролик дает представление о руле и приборах модели, проясняет некоторые нюансы экстерьера.

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Напомним, Азимут будет запущен в серию в 2026 году. Габариты новинки – 4416 мм в длину, 1838 мм в ширину, 1607 мм в высоту. Колесная база – 2675 мм, клиренс – 208 мм. То есть российская новинка крупнее Hyundai Creta, но чуть скромнее Haval Jolion.

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Азимут получит доработанные вазовские атмосферники. Двигатель 1.6 будет развивать 120 л.с. вместо нынешних 106. Мотор 1.8 – 132 л.с. вместо 122. В пару к ним идут китайские коробки WLY – 6-ступенчатая механика или вариатор. На перспективу заявлен 1.5 турбо на 150 л.с. в паре с классической АКП. В оснащении значится множество современных функций, а также беспрецедентный обогрев боковых стекол.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16699
20.06.2025 
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