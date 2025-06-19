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АВТОВАЗ отреагировал на сообщения о запрете использования названия Azimut

АВТОВАЗ: торговая марка Lada Azimut прошла официальную регистрацию

В Сети появились слухи о том, что Роспатент отказал АВТОВАЗу в регистрации торгового наименования Azimut.

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Сколько в кроссовере Lada Azimut иностранных компонентов? Ответ АВТОВАЗа!

Так назвали первый кроссовер Lada, который 18 июня дебютировал на ПМЭФ. В пресс-службе компании подобные сообщения опровергли.

Директор по связям с общественностью АВТОВАЗа Сергей Ильинский заявил, что у компании есть все необходимые официальные заключения и подтверждения, что она имеет полное право использовать это имя для своей новой модели.

Lada Azimut
Lada Azimut

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На ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ презентовал кроссовер Lada Azimut, в серию его запустят в 2026 году. Новинка построена на усиленной и «раздвинутой» по колесной базе платформе Lada Vesta, в целом она крупнее «прародителя», в конструкции 996 новых и усовершенствованных компонентов.

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Гамма двигателей состоит из модернизированных вазовских атмосферных движков 1.6 и 1.8 (120 и 132 л.с. соответственно), а в перспективе планируется установка турбированного 1.5 с отдачей 150 л.с.

Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Кульнев/За рулем
Количество просмотров 2791
19.06.2025 
Фото:Александр Кульнев/За рулем
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