Lada Azimut получит совершенно новый мотор — вот что известно!

Евгений Шмелев: у кроссовера Lada Azimut будет двигатель нового поколения

АВТОВАЗ ведет разработку и освоение в производстве двигателей внутреннего сгорания нового поколения.

Об этом заявил первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АВТОВАЗа Евгений Шмелев на ежегодной конференции поставщиков с участием представителей Минпромторга и правительства Самарской области. По словам вице-президента, новые двигатели планируется устанавливать на перспективный кроссовер Azimut и другие модели Lada.

Напомним, для кроссовера заявлены два уже существующих, но обновленных и форсированных специально под Азимут вазовских силовых агрегата: 1.6 и 1.8 мощностью 120 и 132 л.с. соответственно, работающие в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Но заявлялось также, что в перспективе гамму дополнит турбированный двигатель с отдачей 150 л.с. в связке с классическим автоматом. А вот полный привод для перспективной модели 2026 года не планируется. Таким образом, в главных конкурентах у Lada Azimut окажется не Haval Jolion с его полноприводными версиями, а более компактные переднеприводные Geely Coolray и его белорусский аналог Belgee X50.