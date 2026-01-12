#
АВТОВАЗ вернулся к стандартному рабочему режиму

АВТОВАЗ после новогодних праздников возобновил работу в пятидневном графике

АВТОВАЗ после новогодних праздников возобновил работу в стандартном режиме с пятидневной рабочей неделей, сообщила пресс-служба компании.

С 29 сентября 2025 года завод работал по четырехдневной схеме. В начале декабря президент АВТОВАЗа Максим Соколов подписал приказ о возвращении к пятидневному графику с начала нового года.

В 2025 году предприятие планирует запуск производства нового флагманского кроссовера Lada Azimut. Также для внедорожника Niva Legend будет установлен новый двигатель объемом 1,8 литра. Кроме того, на рынок выйдет модель Lada Vesta в версии Sport.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналитик Целиков оценил перспективы автобренда KGM в РФ в 2026 году.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
12.01.2026 
Фото:АВТОВАЗ
