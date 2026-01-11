#
Выдумка, смех и слезы — в исполнении брутальных дальнобойщиков!
Названы любимые марки автомобилей водителей 60+
Каковы перспективы корейской марки KGM в России: ответ эксперта

Аналитик Целиков оценил перспективы автобренда KGM в РФ в 2026 году

Корейский бренд KGM вряд ли сможет попасть в число 15 самых популярных автомобилей в России по итогам 2026 года. Так считает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, корейской марке сложно конкурировать с китайскими производителями.

Комментарий эксперта

Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат»:

– Их заход на российский рынок был изначально не самым удачным из-за высоких цен. Потом корейцы скорректировали стоимость, и продажи пошли. Однако, на мой взгляд, потребитель все же не воспринял эту марку, поэтому показатели у них весьма средненькие.

KGM начала работу в России в марте 2025 года. На сегодняшний день это единственный иностранный бренд, не связанный с Китаем, официально представленный в стране. В модельном ряду KGM есть кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и внедорожник Rexton.

Автомобили KGM сейчас поставляются из Кореи. Ранее планировалось начать их сборку на калининградском заводе «Автотор» осенью 2025 года, но сроки перенесли без объяснений. Сейчас производство машин KGM на «Автоторе» ожидается только в 2026 году.

Также пока не известно, какие конкретно модели будут собирать в России. Ранее представители марки не исключали возможность, что компактный кроссовер Tivoli в этот список не войдет.

Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/Юрий Смитюк
11.01.2026 
Фото:ТАСС/Юрий Смитюк
